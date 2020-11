Meio da tarde de 14 de dezembro de 2019. Numa reunião dois dias antes, num hotel no Rio de Janeiro, o Palmeiras tinha apresentado sua contraproposta a Jorge Sampaoli para que ele fosse o treinador do clube nesta temporada. Sem a resposta positiva, já que não aconteceu um acordo financeiro entre as partes, o clube anunciou, oficialmente, que tinha desistido de contratar o técnico argentino, que começou 2020 sem trabalhar.

Depois de não chegar a um acordo também com o espanhol Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, do Equador, que recusou nova proposta recentemente, a saída do Verdão foi contratar Vanderlei Luxemburgo, demitido há duas semanas.

O Palmeiras é marcante na curta história de Jorge Sampaoli no futebol brasileiro, inciada no ano passado, comandando o Santos

O processo não foi tranquilo, com dirigentes santistas dizendo que o Palmeiras procurou Sampaoli com ele tendo vínculo com o Peixe e ainda disputando a reta final do Campeonato Brasileiro de 2019, embora o título já fosse do Flamengo, que disparou na frente.

Jorge Sampaoli e o Palmeiras voltam a se encontrar nesta segunda-feira (2), às 17h, no Allianz Parque, em São Paulo, com o Atlético enfrentando o time da casa pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

E não será um reencontro qualquer para o treinador alvinegro, pois o alviverde paulista faz parte da sua ainda curta história no futebol brasileiro. E isso se deve não apenas ao interesse no seu trabalho, no final do ano passado.

Goleada

A maior derrota do Santos, de Jorge Sampaoli, no Campeonato Brasileiro de 2019, foi justamente para o Palmeiras, no Allianz Parque, na quinta rodada, num confronto que valia a liderança isolada da competição, que acabou ficando com o adversário.

Em 18 de maio de 2019, palmeirenses e santistas fizeram o clássico pela quinta rodada da Série A 2019. Os dois times tinham dez pontos em 12 disputados, com os donos da casa, que eram treinador por Luiz Felipe Scolari, hoje treinador do Cruzeiro, levando vantagem no saldo de gols.

Logo aos seis minutos, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez começou a construir a goleada palmeirense por 4 a 0, que contou ainda com gols de Deyverson e Raphael Veiga, e foi fechada pelo meia Hyoran, atualmente comandado de Jorge Sampaoli no Atlético.

Briga

Apesar de o Flamengo ter marcado 16 pontos a mais que Santos e Palmeiras, que foram segundo e terceiro colocados da Série A 2019, respectivamente, os três clubes chegaram a travar uma batalha pela ponta, parecida com a que envolve novamente o rubro-negro carioca neste ano, mas com Internacional e Atlético.

No clássico do returno, na Vila Belmiro, o Santos deu o troco no Palmeiras, embora não tenha goleado, pois venceu por 2 a 0. Mesmo assim, tomou a vice-liderança do rival.

E até o final, Sampaoli teve o Palmeiras como adversário na briga pela segunda posição do Campeonato Brasileiro. A campanha santista foi tão boa, que o clube alcançou o melhor aproveitamento de um vice-campeão na Era dos Pontos Corridos.

Nesta segunda-feira, o jogo vale a liderança para o Galo, em caso de vitória, por causa das derrotas de Internacional, para o Corinthians, por 1 a 0, no último sábado (31), em São Paulo; e do Flamengo, para o São Paulo, por 4 a 1, no último domingo (1), no Maracanã.

É, sem dúvida, mais um capítulo no duelo Sampaoli x Palmeiras.