Assim como a Massa, os jogadores do Atlético aproveitaram o sábado (7) para ‘zoar’ o Cruzeiro. Após a vitória por 2 a 1 em cima do rival, o meia Cazares postou uma foto em seu perfil no Instagram, na qual alguns atletas do Galo aparecem fazendo o sinal de ‘nove’, em referência à maior goleada aplicada pelo alvinegro no clássico, em 1927.

Na legenda da foto, Cazares escreveu “Tá titi? Fica titi não. Aqui é Galo”.

No dia 8 de dezembro do ano passado, o elenco atleticano já havia ‘zoado’ a Raposa, com um vídeo em que cantam “Arêrê, o Cruzeiro vai jogar a Série B”.

Neste sábado, o Atlético derrotou o rival com gols de Igor Rabello e Otero. Thiago anotou o tento dos celestes.