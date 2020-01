De todos os funcionários demitidos do Cruzeiro nesta segunda-feira (6), uma das mais lamentadas por torcedores foi a do treinador de goleiros Robertinho, que se tornou uma referência da profissão no país e deixa a Raposa por conta da grave crise financeira que assola o clube.

Considerado um dos principais responsáveis pela grande forma de Fábio e outros goleiros na Toca da Raposa, ele chegou ao Cruzeiro em 2010, após passagens por Ipatinga e Flamengo. Era membro da comissão técnica permanente.

Visto por muitos como o melhor profissional de sua área no país, Robertinho recebeu diversas sondagens de gigantes do futebol brasileiro. A mais forte delas foi a do Grêmio, que sofre para encontrar o dono da “camisa 1” desde a saída de Marcelo Grohe, no final de 2017.

Muito identificado com a camisa celeste, a qual defendeu por quase dez anos, o treinador de goleiros foi às redes sociais se despedir da instituição e dos torcedores. Em sua publicação, o agora ex-funcionário da Raposa demonstrou gratidão.