O América anunciou, nesta quarta-feira (25), uma contratação de peso para o seu time de futsal.

Trata-se do fixo Ciço, de 39 anos, campeão da Copa do Mundo de Futsal com a seleção brasileira, em 2008.

A princípio, o acordo do jogador com o Coelho Futsal vai ter duração apenas para o Campeonato Metropolitano, inicialmente marcado para começar no dia 18 de dezembro.

“Minha expectativa é a melhor possível. Estou bem animado, principalmente por fazer parte do projeto desde o início. Com certeza, vou vestir a camisa com muito empenho, orgulho e vontade. Chego para somar ao elenco e ajudar a buscar o primeiro título do clube na modalidade. Estou muito motivado e feliz”, disse Ciço, ao site oficial do América.

Ciço se junta ao experiente goleiro Gui Bianchini e aos alas Renatinho e Vandinho, outras peças com rodagem no futsal brasileiro, para tentar bater de frente com o Minas e com o Praia Clube - principais forças do estado - e, no futuro, sonhar com voos maiores a nível nacional.

Sonho

Além do mundial com a seleção, o fixo carrega um currículo recheado de títulos com a própria amarelinha e também por clubes.

A chegada de Ciço é vista pela diretoria do Coelho Futsal como uma mudança de patamar, seja nas quatro linhas ou nos bastidores para a consolidação do time no cenário do esporte no país.

"É uma felicidade imensa. Ter o Ciço no projeto nos engrandece não só dentro de quadra - pela representatividade que ele tem - com a parte técnica, mas é um cara que soma muito pra gente no extra-quadra. É um cara que vai nos ajudar muito no nosso projeto, tanto na parte de fixação, como na parte de captação (de patrocínios). É um cara com uma grande representatividade no meio do futsal, é um campeão mundial, panamericana, e é isso que nos move. É um cara que vem sonhar o sonho com a gente. Com certeza vai virar a chave do Coelho Futsal e somar muito", afirmou João Cosso, gestor do Coelho Futsal.

O último clube de Ciço foi o Pato Futsal, atual bicampeão brasileiro, onde o jogador atuou no primeiro semestre de 2020.

Essa será a segunda passagem de Ciço por Minas Gerais. Entre 2016 e 2018, o jogador defendeu as cores do Minas Tênis Clube.