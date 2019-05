Vivendo momento delicado no Campeonato Brasileiro da Série B, em que soma apenas um ponto em quatro jogos, o América foi ao mercado e se reforçou para a sequência da temporada.

Entre os nomes que contratados para compor o elenco o alviverde, o destaque fica por conta do meia Michel Bastos, que chega ao clube com um extenso currículo no futebol mundial.

Aos 35 anos, o versátil jogador acumula passagens por times como a Roma, da Itália, o Lyon, da França, e o Schalke 04, da Alemanha, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2010 pela seleção brasileira.

No Brasil, entre outros, Michel passou por Grêmio, São Paulo, Palmeiras e Sport, último clube do jogador, que não atua desde o final do ano passado.

Entretanto, o que pouca gente sabe é que antes de construir uma carreira vitorias no Brasil e no exterior, o jogador teve uma passagem pelas categorias de base do Coelho.

Em 2001, Bastos fez parte de um time que foi campeão de um torneio disputado na Holanda. Como na época o América tinha uma parceria com o Feyenoord-HOL, que também envolvia a cessão de jogadores, o jogador seguiu para o time holandês, sem nunca ter integrado o elenco principal do clube alviverde.

Na sequência, atuou nas equipes de base do Feyenoord até ser emprestado para o Excelsior, também dos Países Baixos, e deu início a sua trajetória dentro do futebol profissional.

De volta ao América após quase 20 anos, o versátil jogador, que pode atuar como lateral-esquerdo e ponta, tem a missão de auxiliar o time na busca pela recuperação na Série B.

Com Michel Bastos na torcida, o Coelho tem pela frente o Brasil de Pelotas, neste sábado (25), às 19h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Outros reforços

Além de Michel Bastos, a expectativa é de que o lateral-direito Diego Ferreira, que estava atuando pelo Fortaleza, o volante Willian Maranhão, que pertence ao Vasco, e o meia Rafael Bilú, que é vinculado ao Corinthians, também cheguem ao CT Lanna Drumond, nesta sexta-feira, para assinar com o Coelho.

O goleiro Thiago, e o volante Luiz Fernando, emprestados por Flamengo e Fluminense respectivamente, já foram apresentados e integram o elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri.