O Cruzeiro está perto de anunciar o primeiro reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do zagueiro Joseph, de 26 anos, que deixou o América no início de maio.

A revelação foi feita pelo presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, ao canal “Clube Ligados”, no Youtube, nessa segunda-feira (17).

"Faltam algumas coisas, exame (médico), detalhes finais. Mas está bem encaminhado", disse o mandatário.

O defensor tem os direitos federativos vinculados ao Capivariano-SP, clube que o emprestou ao Coelho na temporada passada.

Zagueiro de origem, Joseph também pode atuar como lateral-direito, como o fez na maior parte das partidas em que atuou pelo Alviverde, e também como volante.

Atuando nessa posição, inclusive, marcou o gol da vitória do América por 1 a 0 sobre o próprio Cruzeiro, no clássico pela fase de classificação do Campeonato Mineiro.

Perfil agrada

Essa versatilidade foi destacada por Santos Rodrigues, que também lembrou que o atual técnico da Raposa, Felipe Conceição, indicou a contratação do jogador nos tempos de América.

"É um perfil que a gente achou interessante, por já ter sido atleta do Felipe (Conceição). Ele é versátil, faz lateral, que é uma posição carente hoje, como zaga e pode ser um volante. A lateral direita é uma posição carente, tanto que a gente revezou jovens como Ramon e Geovane, e o Joseph poderia fazer essa função. Ele tem um perfil que o treinador conhece e que considera que poderia compor bem o elenco".

Atualmente o time celeste tem apenas Rául Cáceres como lateral-direito de origem. As outras opções são os jovens zagueiros Geovane e Ramon, deslocados para a função. O primeiro atuou na goleada por 4 a 0 sobre o Patrocinense, pela última rodada etapa inicial do Estadual.

Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para reforçar o elenco para a disputa da Série B, o time celeste segue a rotina de treinamentos na Toca da Raposa II.

A estreia do Cruzeiro no Brasileiro está marcada para o dia 29 de maio, contra o Confiança-SE, às 16h30, no estádio Batistão, em Aracaju.