O América anunciou, na tarde desta quinta-feira (12), a contratação por empréstimo do volante Léo Gomes, junto ao Athletico-PR, até dezembro de 2021.

Aos 23 anos, o jogador chega para suprir a ausência de Rickson, que se transferiu para o Guarani, a pedido do ex-treinador do Coelho, Felipe Conceição.

Revelado pelo Vitória, Léo acertou com o Athletico-PR em 2020, participando em 11 partidas, e entre o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e o Campeonato Paranaense, torneio em que se sagrou campeão.

No Alviverde, o volante terá a concorrência de Zé Ricardo e Juninho (titulares da posição), além dos jovens Flávio, Sabino e Renan Gomes, que está no período de transição para os treinamentos com o grupo, após se recuperar de grave lesão no joelho esquerdo.

A expectativa agora fica por conta da publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para que ele esteja apto a estrear pelo América no duelo com o Cuiabá, neste sábado (14), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 21ª rodada da Série B.

Ficha do jogador

Nome completo: Leonardo da Silva Gomes

Data de nascimento: 30/4/1997

Local de nascimento: Fortaleza (CE)

Altura: 1,81 m

Clubes: Vitória-BA (2015 a 2019) e Athletico-PR (2020).

Principal título: Campeonato Paranaense (2020).