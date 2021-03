O Cruzeiro anunciou, na tarde desta sexta-feira (26), a contratação do volante Rômulo, que estava atuando no Brescia, da Itália.

Aos 33 anos, o jogador assinou contrato de três anos com a Raposa. Essa será a segunda passagem do jogador pelo clube estrelado.

A primeira ocorreu entre 2010 e 2011, quando ainda atuava como lateral-direito, acumulando 18 jogos e conquistando o título do Campeonato Mineiro de 2011.

Após deixar a Toca da Raposa II, o agora volante passou pelo Athletico-PR antes de iniciar uma longa carreira no futebol italiano.

Na Velha Bota, Rômulo atuou por Fiorentina, Hellas Verona, Genoa, Lazio e Brescia.

Com dupla cidadania, Rômulo foi convocado pela seleção italiana, em 2014.

Como a janela para transferências internacionais está aberta no Brasil até 23 de maio, o ítalo-brasileiro poderá ser regularizado normalmente pela Raposa para os campeonatos da temporada.

De acordo com a assessoria de comunicação do Cruzeiro, Rômulo é aguardado neste final de semana em Belo Horizonte para a realização de exames médicos.

Sem atuar desde o dia 27 de julho do ano passado, quando defendeu o Brescia no empate em 2 a 2 com o Genoa, Rômulo vai ter a concorrência de Adriano, Jadson, Matheus Nereis, Matheus Barbosa e Lucas Ventura por uma vaga no time celeste.

FICHA DO JOGADOR

Nome: Rômulo Souza Orestes Caldeira

Posição: Meio-campista

Nascimento: 22/05/1987 - Pelotas (RS)

Nacionalidade: Brasileiro/Italiano

Carreira: Juventude (2007), Metropolitano (2008), Chapecoense (2009), Santo André (2009 e 2010), Cruzeiro (2010 e 2011), Athletico-PR (2011), Fiorentina (2011-2013), Hellas Verona (2013 e 2014), Juventus (2014 e 2015), Hellas Verona (2015-2018), Genoa (2018 e 2019), Lazio (2019), Genoa (2019), Brescia (2019 e 2020) e Cruzeiro (desde 03/2021).

Títulos: Campeonato Italiano (2015), Copa Itália (2015 e 2019) e Campeonato Mineiro (2011)

Seleções: Itália (2014)