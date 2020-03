O Cruzeiro oficializou, na tarde desta terça-feira (10), a contratação do zagueiro Ramon, de 24 anos.

Com 1,86 m, o defensor já vinha treinando na Toca da Raposa II há mais de uma semana, esperando apenas a definição dos últimos detalhes para sacramentar o acordo com a Raposa.

Revelado no Bahia de Feira-BA, o defensor atuou nas últimas três temporadas pelo Vitória. Além de atuar na zaga, Ramon também pode desempenhar a função de volante.

O jogador, inclusive, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e está apto para estrear pela equipe celeste já nesta quarta-feira, quando o Cruzeiro vai enfrentar o CRB, às 21h30, no Mineirão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Imbróglio

Em meio a grande reformulação promovida pelo departamento de futebol do Cruzeiro para 2020, a presença de Ramon na reapresentação do time celeste no início de janeiro, pegou de seupresa boa parte da comissão técnica e da diretoria estrelada.

Isso porque, o defensor havia assinado um pré-contrato com os antigos mandatários da Raposa (que já deixaram o clube) no meio do ano passado, mas o acordo não havia sido comunicado aos atuais gestores do clube.

Entretanto, alegando que os vencimentos combinados com Ramon estariam acima do teto estipulado para 2020, os atuais membros do departamento de futebol do Cruzeiro afirmaram que a permanência do jogador era inviável naquele momento.

Com a reviravolta, o defensor é o nono reforço da Raposa contratado para esta temporada, até o momento. Antes dele chegaram o zagueiro Marllon - apresentado nesta terça -, o lateral-esquerdo João Lucas, os volantes Filipe Machado e Jean, os meia-atacantes Jonatha Robert e Everton Felipe, e os atacantes Marcelo Moreno e Roberson.

Ficha do jogador

Nome completo: Ramon Menezes Roma

Data de nascimento: 03/05/1995

Naturalidade: Feira de Santana-BA

Posição: zagueiro

Altura: 1,86m

Peso: 81 kg

Carreira: Bahia de Feira-BA (2013), Vitória-BA (2014 a 2016), Maccabi Tel Aviv-Israel (2017), Vitória-BA (2017 a 2019) e Cruzeiro (desde 03/2020)

Título: Campeonato Baiano (2016)