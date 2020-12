O Cruzeiro teve duas novidades na reapresentação da equipe, neste domingo (13), na Toca da Raposa II.

Recuperados de lesão, os atacantes William Pottker e Stênio participaram normalmente das atividades com o restante do elenco, e voltam a ficar à disposição da comissão técnica.

Pottker ficou de fora dos três últimos jogos da Raposa, após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na vitória sobre o América, no dia 2 de dezembro, no Independência, pela 25ª rodada da Série B.

Já o Stênio, não atua desde o dia 20 de agosto, quando o time celeste perdeu para a Chapecoense, no Mineirão, pela 4ª rodada do campeonato.

Na ocasião, o jovem, de apenas de 17 anos, sofreu uma ruptura ligamentar no ombro esquerdo e teve que passar uma cirurgia para corrigir o problema.

Com os dois retornos, o Cruzeiro não tem mais nenhum jogador no departamento médico.

O único jogador do elenco que não está à disposição do elenco é o volante Henrique, que está no período de transição da preparação física para as atividades em campo, depois de se recuperar de uma lesão no menisco lateral do joelho direito.

Para o duelo com o CSA, na próxima terça-feira (15), às 21h30, no Independência, o técnico Felipão terá apenas o desfalque do volante Adriano, que recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Vitória, e vai cumprir suspensão automática.

No mesmo setor do campo, Felipão terá a volta de Jadsom Silva, que ficou de fora do duelo em Salvador, também pelo acúmulo de cartões.