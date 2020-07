Na liderança do Campeonato Mineiro, o técnico Lisca ganhou quatro peças para montar o sistema ofensivo do Coelho na retomada do Estadual.

Assim como a maioria das equipes do futebol brasileiro, o Alviverde vem passando por dificuldades econômicas neste período de pandemia de coronavírus, em função da queda de arrecadação nos últimos quatro meses em que o calendário do futebol brasileiro foi paralisado.

Mesmo sem ser muito ativo no mercado - o clube anunciou até o momento apenas a chegada do zagueiro Anderson - o Coelho teve o setor ofensivo reforçado para o retorno dos jogos.

Emprestados a Mirassol-SP e Água Santa-SP respectivamente para a disputa do Campeonato Paulista, os meias-atacantes Marcelo Toscano e Felipe Azevedo foram reintegrados ao elenco Alviverde e estão à disposição de Lisca.

Quem também foi incorporado ao elenco americano é o jovem atacante Kawê, de apenas 18 anos, que foi alçado do time sub-20 para o elenco principal.

Neto Berola

Por fim, outra novidade do Coelho na volta do futebol vai ser o atacante Neto Berola. Em fase final de recuperação de uma grave lesão no joelho direito, em setembro do ano passado, Berola não tem uma data de retorno estipulada, mas a expectativa é de que possa ficar à disposição do comandante americano para a fase final do Mineiro.

Além das quatro peças, o técnico Lisca conta atualmente com Matheusinho, Ademir, Felipe Augusto, Rodolfo (titulares na maior parte dos jogos da temporada) e Léo Passos, além dos jovens Vitão e Carlos Alberto como opções para montar o sistema ofensivo da equipe. Nos 11 jogos disputados em 2020, o América marcou 18 gols, sendo 15 no Mineiro e três na Copa do Brasil, torneio em que o time está disputando a terceira fase.

Na ponta da tabela com 21 pontos, o América fará o clássico contra o Atlético na retomada do torneio, marcada para o dia 26 de julho, ainda sem horário e locais definidos.

Já classificado para as semifinais da competição, o Coelho agora luta para terminar a primeira fase do campeonato na liderança, o que lhe garantiria a vantagem de ser mandante no segundo jogo dos mata-matas e de poder jogar por dois empates ou por uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols.