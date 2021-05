Uma grande expectativa do torcedor cruzeirense era pelos reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa para o clube no próximo sábado, diante do Confiança-SE, às 16h30, no Estádio Batistão, em Aracaju. A chegada dos quatro primeiros nomes não correspondeu ao que esperava a China Azul, pois o clube, que atravessa grave crise financeira, tem sido modesto no mercado.

Ontem, foi anunciada a chegada do lateral-direito Klebinho, de 22 anos, emprestado pelo Flamengo até o final da Segundona.

Ele chega para ser reserva do paraguaio Cáceres, titular absoluto do time de Felipe Conceição.

Com essa contratação, Joseph, que chegou do América, que não teve interesse em renovar seu contrato, parece se firmar como zagueiro mesmo, embora tenha sido anunciado pela Raposa como lateral-direito.

Ele foi titular no jogo-treino contra o Boavista-RJ, no último sábado, na Toca II, e deve formar a zaga com Ramon diante do Confiança.

O volante Flávio também veio do Coelho, mas trocado pelo lateral-esquerdo Alan Ruschel, principal contratação celeste nesta temporada, mas que não conseguiu render.

O quarto reforço azul para a Série B é o atacante Guilherme Bissoli, que veio do Athletico-PR e aparece como primeira opção para substituir Rafael Sóbis.

Entre a expectativa e a realidade, uma certeza, de clube e torcida, é que este grupo precisa devolver o Cruzeiro à Série A.