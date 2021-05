Contratados na semana passada como os primeiros reforços do Cruzeiro para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o zagueiro Joseph e o volante Flávio já podem estrear com a camisa celeste.

Os dois jogadores tiveram o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nessa segunda-feira (24), e estão aptos a atuar diante do Confiança-SE, neste sábado, às 16h30, no estádio Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada do Brasileiro.

Joseph, inclusive, tem boas chances de iniciar jogando diante do Dragão, já que formou a dupla de zaga titular com Ramon, no jogo-treino com o Boavista-RJ, no último sábado.

Flávio, por sua vez, também pode ganhar alguns minutos neste sábado. Indicado pelo técnico Felipe Conceição, o volante atuou no decorrer da atividade contra o Boavista-RJ, quando os jogadores considerados titulares foram utilizados.