Últimos ajustes nesta sexta-feira (19) e preparação especial para o dia mais importante do futebol femino em Minas. Em clima de decisão do Estadual, as Vingadoras do Atlético e as Cabulosas do Cruzeiro têm cronograma definido até que a bola role, a partir das 11h deste sábado (20), no Mineirão.

Pela primeira vez na história, a decisão do Campeonato Mineiro será transmitida em TV Aberta: para todo o território nacional pela TV Cultura, e para o Estado pela Rede Minas. A decisão da modalidade também poderá ser assistida pela internet.

Importante para o desenvolvimento do futebol feminino, o confronto acontecerá no Gigante da Pampulha, após apelo popular e união da administração do principal palco mineiro com a FMF. A captação de empresas parceiras foi fundamental para a realização deste sonho.

Mandante do duelo, o Atlético quer fazer valer o favoritismo conquistado na primeira fase da competição, na qual findou na liderança com 14 pontos, quatro a mais que o rival celeste. Após o treino desta sexta-feira (19), na Vila Olímpica, onde almoçaram, as atletas seguem para o hotel San Diego, localizado na orla da Lagoa da Pampulha, e lá já iniciam o "roteiro da final".

Com lanche marcado para às 16h e jantar para às 20h, as atletas terão uma atividade regenerativa na parte da tarde e hora certa para dormir. Neste sábado, o "Dia D", levantarão por volta das 7h/7h30 e após o café da manhã, bem controlado pelos profissionais de nutrição do clube, seguem para o palco da grande final, como informa Nina Abreu, coordenadora da equipe ao Hoje em Dia.

Cruzeiro

Apesar de ser visitante na súmula, o Cruzeiro não estranhará o gramado e nem o estádio. Assim como as Vingadoras, as Cabulosas também se sentem em casa no Gigante.

Para o duelo deste sábado, as atletas seguem os protocolos de rotina, como afirma a coordenadora Bárbara Fonseca. Todas residentes no alojamento oferecido pelo clube, seguirão a definida agenda para controle de sono e alimentação. O relógio despertará para todas elas às 7h. A ida para o Mineirão está prevista para às 8h15.