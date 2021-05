Em desvantagem no confronto com o América, pela semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro conta com seus atacantes para reverter o cenário a avançar no torneio.

Para ajudar na missão, o técnico Felipe Conceição ganhou mais uma opção para o segundo jogo com o Coelho, neste domingo (9), às 16h, no Independência.

Trata-se do atacante Bissoli, contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR nesta semana, que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e está apto a estrear pela Raposa.

A nova contratação do time celeste chega em um momento em que os o sistema ofensivo ainda não conseguiu decolar.

Até o momento, a equipe estrelada marcou 15 gols em 14 jogos nesta temporada, gerando uma média de 1,07 gols por jogo.

Entre os atacantes, os números também são discretos, tendo William Pottker com três gols, Rafael Sóbis e Felipe com dois, além de Airton e Marcelo Moreno com uma bola na rede cada.

Mais uma opção

Após fazer vários testes no ataque, Felipe Conceição deu uma sequência ao trio formado por Bruno José, Airton e Rafael Sóbis. O último, atuando centralizado, como “falso 9”, em detrimento de um centroavante de ofício.

William Pottker vem sendo acionado na maioria dos últimos jogos, também deslocado para exercer a mesma função de Sóbis.

Atacantes de área, de maior porte físico, Marcelo Moreno e Thiago não estão sendo aproveitados por Conceição.

Pelas pontas, os reservas imediatos vêm sendo Felipe Augusto e o jovem Stênio. Apesar da disposição em campo, ambos ainda não conseguiram deslanchar e encaixar boas atuações.

Já o jovem Gui Mendes, de 20 anos, ainda aguarda a primeira oportunidade pelo time principal do Cruzeiro,

Diante desse cenário, Bissoli, já treinando normalmente com os companheiros desde a última quarta-feira, tem boas chances de ganhar espaço no time celeste.

A possibilidade de atuar centralizado ou pelas beiradas, são trunfos do atacante para entrar na equipe.

Indicado pelo comandante da Raposa, Bissoli já poderá estrear no fim de semana, já que o regulamento do Campeonato Mineiro prevê a inscrição de novos jogadores durante toda a disputa.