José Reinaldo de Lima foi uma marca atleticana por mais de uma década. Maior ídolo e artilheiro da história do clube, ele é o goleador máximo do Atlético também no Campeonato Brasileiro, com 89 gols. No seu último jogo oficial com a camisa alvinegra, no Mineirão, há 35 anos, contra o Coritiba, adversário deste sábado (26), pela Série A, no Gigante da Pampulha, poderia ter mudado a sua história. Mas o 90º gol na competição nacional não saiu e o Galo, e o Rei, amargaram mais um fracasso no torneio.

Atlético e Coritiba disputavam no Mineirão, em 28 de julho de 1985, o jogo de volta pelas semifinais do Brasileirão, com o Coxa jogando pelo empate por ter vencido a ida, no Couto Pereira, por 1 a 0.

O Mineirão foi o maior palco de Reinaldo. No estádio, com a camisa 9 atleticana, ele marcou 151 gols, sendo 60 pelo Campeonato Brasileiro

Foi o 92º jogo de Reinaldo pelo torneio nacional no Gigante da Pampulha, numa história iniciada em 1973.

Dos 89 gols que ele tem na competição pelo Galo, 60 tinham sido marcados no estádio, média de 0,65.

Naquele Campeonato Brasileiro de 1985, ele tinha balançado a rede oito vezes nas 12 partidas disputadas no Mineirão.

Diante do Coritiba, teve uma ótima chance, defendida por Rafael após cruzamento de Edvaldo da esquerda.

Logo depois, o lance que marcou aquele jogo e que envolve, além de Reinaldo, o zagueiro Gomes e o goleiro Rafael, ambos jogadores do Coritiba.

O lateral-esquerdo João Luís mandou a bola na área buscando o Rei. Gomes tentou fazer o corte, para impedir que Reinaldo recebesse o passe na cara do gol, mas jogou a bola para trás. O goleiro Rafael fez uma defesa que gera dúvida.

Reinaldo, que teve o gol impedido pelo toque de Gomes, e também pelo não rebote de Rafael, afirma que o goleiro pegou a bola após ela ultrapassar a linha de fundo.

Rafael, em entrevista ao Globoesporte.com, afirma que fez a defesa em cima da linha e que tem sequência de fotos que comprova sua versão.

Reinaldo marcou 151 dos seus 254 gols pelo Galo no Mineirão. Isso representa 59,4%. No Gigante da Pampulha, o camisa 9 disputou 252 (53%) dos seus 475 jogos pelo clube. Sua média de gols no estádio é 0,60

História

Era a quinta semifinal de Campeonato Brasileiro do Atlético na Era Reinaldo. Na primeira, em 1976, ele estava machucado e não participou da eliminação diante do Internacional, no Beira-Rio.

Em 1977 e 1980, foi fundamental para o clube passar por Londrina e Internacional, anos em que perdeu o título para São Paulo e Flamengo, respectivamente.

Em 1983, o Galo caiu nas semifinais diante do Santos. Dois anos depois, passar pelo Coritiba significava decidir o título contra o Bangu, em jogo único.

Mas faltou um gol. E se ele fosse marcado por Reinaldo, personagem das principais chances do Atlético naquele 28 de julho, seria o de número 90 dele no Campeonato Brasileiro.

Mas o Coritiba, que depois foi campeão brasileiro derrotando o Bangu, nos pênaltis, no Maracanã, deixou um gosto amargo na despedida de Reinaldo do Mineirão, com a camisa atleticana.

Nos últimos 35 anos, sempre que os dois clubes se enfrentam no Mineirão, a semifinal de 1985 é lembrada. Neste sábado, não é diferente.

A FICHA DE ATLÉTICO X CORITIBA DE 1985

ATLÉTICO 0

João Leite; Nelinho, Olivera, Luizinho e João Luís; Elzo, Paulo Isidoro e Everton (Vito Capucho); Sérgio Araújo (Alisson), Reinaldo e Edvaldo.Técnico: Vicente Lage

CORITIBA 0

Rafael; André, Gomes, Heraldo e Dida; Almir, Toby e Marildo; Lela, Índio (Gil) e Edson. Técnico: Ênio Andrade

DATA: 28 de julho de 1985

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Carlos Felix, auxiliado por Luiz Antônio Barbosa e João José da Silva Loureiro, todos do Rio de Janeiro

PÚBLICO: 64.075

RENDA: Cr$ 546.792.500,00