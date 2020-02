No último treino antes da viagem para a Argentina, onde vai enfrentar o Unión, na próxima quinta-feira (6), às 21h30, em Santa Fé, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, o Atlético teve uma novidade.

O meia Cazares, que vinha treinando em separado do restante do elenco, após comunicar à diretoria o desejo de deixar o clube, participou normalmente da atividade com o restante dos companheiros, na tarde desta segunda, na Cidade do Galo.

Nas últimas semanas, o Galo rejeitou uma proposta do Al Ain, dos Emirados Árabes, alegando que os valores oferecidos para contratar o jogador foram baixos.

Como a janela de transferências para os Emirados fecha nessa segunda-feira, a tendência é de que o equatoriano permaneça no Galo em 2020.

Mesmo com as negociações em andamento, o camisa 10 foi inscrito pelo Atlético para a Copa Sul-Americana e, segundo a assessoria de comunicação do Alvinegro, esta à disposição do técnico Rafael Dudamel para o duelo com o Colón.

Com a expectativa pela presença de Cazares, o Galo vai divulgar a lista de relacionados para o confronto após o treinamento. A delegação alvinegra embarca para a Argentina às 19h25.

Portas abertas

Após o empate em 1 a 1 com o Tombense, no último domingo, no Mineirão, o comandante alvinegro deixou em aberta a possibilidade de voltar a contar com Cazares.

“Agora, temos a possibilidade de contar com Juan (Cazares). A oferta que ele teve não atendeu a expectativa do clube e foi rechaçada. Tenho que conversar com o Juan (Cazares), esportivamente só depende dele. Ele está inscrito pelo Atlético, ele pertence ao Atlético. Agora, teremos que conversar. É um jogador que tem mais um ano de contrato, e um jogador que não joga, que não compete, vai ter dificuldades em arrumar melhores ofertas no final do ano”, afirmou o técnico venezuelano.

Histórico

Contratado no início de 2016, Cazares disputou 204 jogos e marcou 41 gols pelo Galo. Com a camisa alvinegra, o meia conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2017.

Aos 27 anos, o equatoriano tem contrato com o Atlético até o final desta temporada. Caso não chegue a um acordo para a renovação com o Alvinegro, Cazares poderá assinar um pré-contrato com outra equipe no meio do ano, e deixar a Cidade do Galo sem que o Galo receba nenhuma compensação financeira, assim que o seu vínculo se encerrar.

Após participar normalmente da pré-temporada, o meia procurou Dudamel e pediu para não ser relacionado para a estreia do Galo no Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia, no dia 21 de janeiro, revelando o desejo de deixar o clube.