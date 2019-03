Contratado pelo Atlético para alçar voos no futebol brasileiro, o atacante Papagaio está perto de fazer o primeiro jogo com a camisa alvinegra. Emprestado pelo Palmeiras até o final do ano, o jogador de 19 anos deve ser opção de Levir Culpi durante os 90 minutos da partida desta quarta-feira (20), contra o Tupynambás, em Juiz de Fora.

Com a liderança da primeira fase do Estadual garantida com uma rodada de antecedência, o comandante atleticano deu mostras de que fará experiências no time no duelo da Zona da Mata. Contudo, como camisa 9, deve optar pelo artilheiro Alerrandro entre os titulares; com isso, Papagaio deve ser acionado na segunda etapa.

“Estou trabalhando todo dia muito forte para voltar o ritmo de jogo que eu estava antes da lesão na Seleção. Pouco a pouco, junto coma a fisiologia e o pessoal do departamento médico, estou me recuperando e me sentindo melhor a cada dia”, disse o atacante em entrevista coletiva na Cidade do Galo. Ele se recuperou de uma lesão no tornozelo que o tirou do Sul-Americano Sub-20, no Chile.

Tido como uma das joias do Palmeiras, Papagaio chegou ao Atlético com boas referências. De acordo com Alexandre Mattos, diretor de futebol do alviverde, o garoto tem futuro garantido no mundo da bola.

"Não tenho a menor dúvida. É um jogador que tem um futuro em evolução e que tem a capacidade de ser um grande jogador. No Palmeiras, até pelas opções de momento do elenco, ele teria uma dificuldade. O interesse era o empréstimo. Apareceu a oportunidade do Atlético, que a gente vislumbrou por tudo o que o clube representa em estrutura e camisa. O Atlético tem a oportunidade de ser sócio do Palmeiras; se ele for bem e o Atlético quiser comprar a metade dos direitos, ele vai o fazer, então todo mundo vai ganhar neste negócio", comentou o dirigente em entrevista concedida ao Hoje em Dia, na semana passada.