Com 46 realizadas em 2020, o Atlético termina o ano com 78 gols marcados. Contudo, cabe destacar que 10 deles foram marcados por jogadores que já não estão no clube e outros 4 contra; isso corresponde a 18%.

Artilheiro da equipe na temporada, Keno foi o principal homem-gol, mesmo chegando no clube no meio do ano. Ao todo, ele balançou a rede 11 vezes. Com 7 gols, aparecem Sasha e Savarino. Com 6, Nathan. Hyoran, Marrony a Arana anotaram 5 tentos. Alan Franco, Jair e Rabello, outros três. Réver e Gabriel marcaram dois.

E, com um, aparecem Vargas, Zaracho, Marquinhos e Guga.

De acordo com levantamento do Galo Digital, a equipe fez 52 gols após finalizações com os pés, outros 16 de cabeça, 1 de falta e 9 de pênaltis.

Gols anotados por jogadores que deixaram o Atlético em 2020:

* 4 gols-contra.

* 1 gol:

Ricardo Oliveira (Coritiba)

Bruno Silva (Chapecoense)

Maílton (Coritiba)

* 2 gols:

Otero (Corinthians)

Fábio Santos (Corinthians)

*3 Gols:

Di Santos (San Lorenzo-ARG)