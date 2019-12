O Cruzeiro tem um compromisso importantíssimo contra o Vasco nesta segunda-feira (2), às 20h, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e só a vitória interessa ao time celeste, que desesperadamente luta contra o rebaixamento.

Na zona de rebaixamento e entre idas e vindas dessa situação, a luta da Raposa na Série A de 2019 tem, além do Vasco, outros dois compromissos. E após jogar no Rio de Janeiro contra o Cruzmaltino o compromisso será contra o Grêmio, time que já se assegurou na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

E com a atual situação gremista, o técnico Renato Gaúcho poderia "aliviar" as coisas para o Cruzeiro na partida da penúltima rodada do Brasileirão, em Porto Alegre? Segundo o próprio comandante do Tricolor, não!

Em entrevista coletiva após a vitória avassaladora do Grêmio sobre o São Paulo, com três gols em seis minutos no segundo tempo, no último domingo, Renato Gaúcho analisou a situação do Cruzeiro.

"O Cruzeiro tem seus objetivos, o Grêmio tem os dele. Agora, não venham me falar que o Grêmio pode rebaixar o Cruzeiro, se acontecer na quinta-feira. Não vai ser o Grêmio não. Tem que entrar na situação do clube, o que o clube fez no campeonato todo. Tem que ter esse papo com a diretoria do Cruzeiro, mas ninguém aqui tá pensando em "ah, vamos correr mais, vamos rebaixar o Cruzeiro porque o Cruzeiro nos tirou de uma Copa do Brasil". Não tem nada disso", explicou Renato Gaúcho.

O treinador foi categórico ao afirmar que um clube não será rebaixado pelo Grêmio, mas, sim, por tudo o que fez durante todo o campeonato.

"Não vai ser o Grêmio que vai rebaixar o Cruzeiro, não vai ser uma outra equipe que vai rebaixar o Ceará. Alguém vai apagar a luz. O rebaixamento de um clube é o que ele faz no campeonato todo. O clube é rebaixado no campeonato todo, pelo que ele faz. Alguém vai apagar a luz para eles, não sei, mas não vai ser o Grêmio, o Santos, o São Paulo. Não. O clube se rebaixou durante o campeonato todo. Você não é rebaixado em uma partida, é rebaixado pelo campeonato todo", comentou.

Na visão do comandante, a briga pela última vaga no Z-4 (o CSA está praticamente rebaixado e se juntará à Chapecoense e Avaí), Cruzeiro e Ceará lutam desesperadamente para permanecer na Série A.

"Um clube do tamanho do Cruzeiro, alguém, se tiver que acontecer, tem mais duas rodadas, a briga deles é com o Ceará, alguém vai apagar a luz ou do Cruzeiro ou do Ceará. Que eu acredito que uma destas duas equipes vai, pela pontuação, pelo que tá acontecendo no Brasileiro", analisou.

Apesar de demonstrar carinho pelo clube, onde jogou em 1992 e conquistou títulos importantes, como o da Supercopa, por exemplo, Renato Gaúcho afirma que o Grêmio vai jogar para vencer.

"Adoro o Cruzeiro, adoro o clube, já trabalhei lá, joguei lá. Sempre fui ídolo da torcida, mas eu sou profissional. Eu sou técnico do Grêmio, Então, o próximo jogo o Grêmio vai jogar como sempre jogou, para vencer", concluiu.