Com a iminente saída de Jorge Sampaoli, o Atlético já trabalha com alguns nomes para eleger o substituto do comandante argentino, que deve assinar até 2023 com o Olympique de Marsellha. Favorito nesta lista, aparece Renato Gaúcho, técnico do Grêmio e o mais longevo do futebol brasileiro na atualidade.

Cuca, campeão da Libertadores em 2013 pelo alvinegro e que deve deixar com o Santos ao término do Brasileirão, também corre por fora. Porém, a condenação por estupro em 1987, durante uma excursão do Grêmio (clube que defendia como jogador naquela época) à Suíça, tem pesado bastante na opinião de parte da torcida. O caso voltou à tona depois da condenação de Robinho na Itália.

Outro nome que ganhou força nos bastidores é do português Leonardo Jardim, que fez história no comando do Mônaco, quebrando a hegemonia do Paris Saint German no campeonato nacional.

Com boa relação com Ricardo Guimarães, um dos membros do colegiado do Atlético, Jardim pede cerca de 3 milhões de Euros (cerca de R$ 19 milhões), limpos, por temporada; isso daria um salário mensal de mais ou menos R$ 1,6 milhão. A informação destes valores é do jornalista Jorge Nicola.

Contudo, conforme apurou o Hoje em Dia, pelo menos neste primeiro momento, o clube mineiro não é prioridade para o estafe do treinador português.