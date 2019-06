Diferentemente de outrora, a renda das bilheterias em dia de jogos não é mais a principal fonte de renda dos clubes brasileiros, já que a receitas de patrocínio e direitos transmissão assumiram este posto. Mesmo assim, a arrecadação referente à venda de ingressos ainda faz parte do planejamento financeiro das equipes.

Nesse aspecto, o Atlético vive um ano nada animador, ainda mais se compararmos as receitas do clube com o que o Flamengo arrecadou na partida dessa terça-feira (4) diante do Corinthians. No jogo válido pela Copa do Brasil, o Rubro-negro embolsou R$ 3.571.041 de renda bruta apenas com os valores das entradas. Esse montante é praticamente o mesmo que o Galo alcançou com as três partidas da fase de grupos da Libertadores somadas, que resultou em R$ 3.572.050.

Quando a renda do clube carioca no jogo dessa terça-feira é comparada com os jogos do Galo no Campeonato Mineiro - destacando que o Estadual, logicamente, não tem o mesmo apelo do duelo decisivo pela Copa do Brasil e consequentemente com ingressos mais baratos -, o Atlético arrecadou R$ 3.351.044,00, somando todos os nove jogos, incluindo a decisão contra o Cruzeiro, que por escolha do clube,foi realizada no Independência.

Além da empolgação da torcida carioca com o estrelado time montado para a atual temporada, fato que explica bem os 55.586 pagantes na partida diante do Corinthians, o preço mais alto dos ingressos praticados pela direção flamenguista ajuda a explicar a grande renda obtida pelo clube. O ticket médio, ou seja, o valor total arrecado dividido pelo número de pagantes, foi de R$ 64,25, bem superior aos preços adotados pela diretoria atleticana até mesmo nos jogos de Copa Libertadores. O ticket médio do time mineiro em 2019 é de R$ 25.

(*Colaborou Hugo Lobão)