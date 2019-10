Os 63.409 pagantes que foram ao Maracanã para assistir à goleada do Flamengo sobre o Grêmio por 5 a 0, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, pela Copa Libertadores, geraram uma renda bruta de R$ 8.150.645,00, a terceira maior de clubes no País na história. A arrecadação só fica atrás de duas partidas realizadas em 2013.



A liderança do ranking de renda em confrontos de clubes ainda é do duelo entre Atlético-MG e Olimpia, pela final da Copa Libertadores, quando o time brasileiro venceu por 2 a 0. O jogo foi disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, em 24 de julho de 2013. Na ocasião, a arrecadação foi superior a R$ 14 milhões para um público de 56.557 pagantes.



Na segunda posição da lista está a partida entre Flamengo e Athletico-PR, com vitória do time carioca por 2 a 0. O duelo, válido pela final da Copa do Brasil de 2013, foi disputado em 27 de novembro daquele ano e gerou uma renda de R$ 9,7 milhões para um público de 57.991 pagantes no Maracanã.



Antes da partida entre Flamengo e Grêmio que valia vaga na final da Libertadores, já havia a expectativa de que a renda seria acima da média, por volta de R$ 7 milhões. Os ingressos estavam esgotados havia um mês, mas a arrecadação final superou em mais de R$ 1 milhão as projeções iniciais.