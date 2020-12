Apesar de ainda não ter tomado posse como presidente do Atlético, Sérgio Batista Coelho já fala como tal. Eleito para ocupar a cadeira mais importante do clube no próximo triênio (2021-23), o administrador iniciará seu mandato em 4 de janeiro.

Durante a entrevista coletiva realizada na Sede do Alvinegro, dois dias após o pleito, o novo mandatário deixou clara a intenção de prolongar o vínculo com o técnico Jorge Sampaoli. Nesta segunda-feira (21), em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia, Sérgio foi questionado se houve alguma evolução em relação às tratativas com o argentino, que tem contrato até o fim de 2021.

"Existe da nossa parte o interesse da renovação como Sampaoli por mais um ano (até o fim de 2022), mas tudo vai depender também de um acerto financeiro. Se acharmos que os valores estão dentro daquilo que podemos pagar, o faremos. Mas ainda não evoluiu", destaca Coelho.

Em relação ao planejamento para a temporada que se aproxima e a qualificação do elenco, Sérgio afirma que já está pronto e foi realizado por Sette Câmara e sua equipe de trabalho.

"O planejamento para o elenco de 2021 já foi feito pelo atual presidente (Sette Câmara). Nós pretendemos fazer algumas contratações pontuais. Estamos atentos ao mercado e, tão logo apareça uma oportunidade, vamos fazer a contratação", responde o futuro presidente atleticano.

Salários negociados

Durante a pandemia do novo coronavírus, a diretoria negociou com os jogadores que parte dos salários não pagos em 2020, seria quitada no próximo ano. Contudo, sem previsão de retorno de público aos estádios e a consequente falta de receitas, Sérgio Coelho não descarta uma nova conversa com o grupo.

"Parte dos salários foi negociado pelo atual presidente para serem pagos em 6 parcelas ao longo de 2021. Vamos reunir com o elenco para ver se a gente paga ou se divide isso em mais parcelas, devido aos estádios estarem fechados (caso continuem). Mas ainda não há definição", comenta o dirigente.

Questionado também sobre o mistério feito em relação à permanência ou não do atual diretor executivo Alexandre Mattos, que também tem contrato até o fim de 2021, Sérgio Coelho afirma que trata-se apenas de "tratamento igual".

"Reintero que todos os diretores, remunerados ou não, e todos os cargos de chefia, estão sendo analisados por nós. Isso será definido e anunciado em janeiro. Se eu for atender a solicitação de "se fulano fica", daqui a pouco já deixo automaticamente anunciado quem vai ficar ou não. Estou tratando todos eles de forma igual. Estão sendo avaliados e isso será anunciado lá na frente", explica.

Victor e Tardelli

Com contratos vencendo ao término do Campeonato Brasileiro, dois ídolos dos torcedores têm o futuro em xeque no Atlético: o goleiro Victor e o atacante Diego Tardelli. Perguntado sobre a permanência ou não da dupla, Sérgio Coelho disse que não é hora de tratar deste assunto.

"Faremos uma reunião com a comissão técnica e a diretoria de futebol para falar desse assunto. Eles têm contrato, estamos em reta final de campeonato e eu ainda não estou como presidente. Na minha ida à Cidade do Galo, trataremos sobre esses assuntos. Para saber quem fica ou não no elenco, e outros que estão voltando de empréstimo, para sabermos o que faremos com eles", finaliza.