É difícil chegar na Cidade do Galo e, por lá, não ver um certo senhor de pele morena e boné do Atlético, aguardando, praticamente todos os dias, há 25 anos, a chegada dos jogadores. Laerte José Balbino, o "Seu Laerte", virou personagem na vida do alvinegro e, nesta segunda-feira (6), levantou antes das 6h da manhã para, mais uma vez, registrar um momento especial.

Morador de Vespasiano, o fanático torcedor foi ao Aeroporto de Confins acompanhar a chegada do venezuelano Rafael Dudamel, novo técnico do Galo. Contudo, desta vez, ele não foi um mero espectador. Desafiado pela reportagem do Hoje em Dia, Sr. Laerte recebeu um equipamento de filmagem e, com seu olhar, registrou os primeiros passos do comandante em terras mineiras.