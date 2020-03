Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, mesmo que aos trancos e barrancos, o Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira (11) e encara o CRB, de Alagoas, no primeiro desafio para seguir vivo no torneio no qual acumula seis títulos. Para o goleiro Fábio, que chegará a 882 jogos pela Raposa, o clássico contra o Atlético deixou aprendizados para este duelo, mesmo com a derrota por 2 a 1.

“Em casa temos que conseguir um resultado positivo diante do nosso torcedor. Se jogarmos da forma que terminamos o segundo tempo (contra o Atlético), passa confiança para jogar o Campeonato Brasileiro e conseguir nosso objetivo que é o acesso”, comentou o goleiro. “Temos uma equipe difícil pela frente que é o CRB. Mesmo jogando em casa não vamos encontrar um jogo fácil. Já estamos cientes disso. Eles terão o jogo de volta em casa e vão querer sair daqui com um bom resultado”, acrescentou.

Ainda de acordo com o camisa 1 da Raposa, corrigir alguns erros apresentados diante do maior rival também será importante para que o rendimento contra os alagoanos, que contará com a presença da torcida celeste, é outra necessidade dos comandados de Adilson Batista, mesmo com tão pouco tempo. A bola rola às 21h30, no Mineirão.

O meia Robinho, que se recuperou de lesão e que esteve relacionado para o clássico, pode pintar como novidade. Experiente, ele ajudará a encorpar a equipe, atualmente formada por muitos jovens. Ariel Cabral e o recém-contratado Jean também farão este papel em breve.

“A chegada de jogadores e o retorno de alguns que estavam lesionados é importante. Ficaremos mais consistentes no meio de campo e isso é importante. A equipe ficará mais encorpada. É ali que a maioria do jogo, tanto ofensivo quanto ofensivo, passa”, destacou Fábio.



Bom teste

Apesar de ter deixado o gramado do Gigante da Pampulha com uma derrota contra o Atlético, Fábio extraiu algo de bom no duelo da oitava rodada do Campeonato Mineiro.

“Muitos estavam disputando o primeiro clássico como profissional e temos que entender que é um peso muito grande. Já falamos isso algumas vezes, mas temos sempre que evoluir. Esta evolução veio no segundo tempo, com o gol de empate”, pontuou o arqueiro.

“Conseguimos calar o Mineirão, e tudo se encaminhava para o empate. Mas em clássico você tem que estar atento até o último minuto, até o juiz apitar o final da partida”, concluiu o ídolo da China Azul e símbolo da “reconstrução”.