A lembrança de um feito histórico tem agitado os atleticanos na tarde desta sexta-feira (20).

Em meio a suspensão das competições, e a interrupção das atividades na maioria dos clubes em função da pandemia de coronavírus, o canal Sportv vem reprisando jogos históricos, que são escolhidos por meio de votação popular.

O duelo escolhido pelo público para ser exibido nesta sexta foi o da finalíssima da Copa Libertadores de 2013 entre Atlético e Olímpia, do Paraguai, vencida pelo Alvinegro nos pênaltis, após um triunfo por 2 a 0 do time comandado por Cuca no tempo normal.

Com direito a um tempo real veiculado no twitter oficial do Galo, as lembranças do confronto tem mexido com as emoções dos atleticanos nas redes.

Um dos torcedores, inclusive, comentou que estava acompanhando a reprise com o filho que não era nascido na época do principal título da história do Atlético.

Caraca ! Esse nem imaginava ter em 2013, hoje tá aqui me acompanhado na casa da vovó na histórica final ❤️🐓 pic.twitter.com/5DilmrNZz0 — Berios 🐓 (@berioos) March 20, 2020

Outros publicaram a emoção dos garotos em poderem ver ídolos do clube como Ronaldinho Gaúcho em ação com a camisa do Alvinegro.