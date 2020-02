Fim de um ciclo agora de forma oficial. A rescisão contratual do goleiro Rafael com o Cruzeiro foi publicada no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol na tarde desta quinta-feira (20), e o jogador está completamente livre para acertar com outra equipe.

Reserva no elenco celeste, Rafael buscará em outro clube o protagonismo que ele sempre desejou na carreira, mas nunca conseguiu ter por causa da titularidade absoluta de Fábio.

O goleiro está na mira do Atlético, que, inclusive, pode anunciar a contratação do jogador agora que ele está apto a fechar contrato com outra agremiação. Entretanto, Athletico-PR, Palmeiras e Fluminense buscaram informações do ex-cruzeirense, que conseguiu seu desligamento da equipe estrelada na Justiça.

Rafael entrou com um processo trabalhista contra o Cruzeiro cobrando salários e outros direitos que estavam em atraso, além da rescisão unilateral pelo não pagamento das obrigações por parte da diretoria azul.

Em 19 de fevereiro o goleiro ficou frente a frente com a advogada do Cruzeiro na 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. E foi diante de uma juíza que Rafael e o clube acertaram

Conseguimos chegar a um número para o Rafael seguir a carreira dele. Agora ele está livre para trabalhar onde quiser. Foi uma rescisão de contrato, as partes chegaram a um acordo. Entendeu a situação do Cruzeiro, o clube também entendeu a situação do Rafael. O processo agora depende do acerto de alguns valores, que o Cruzeiro tem que fazer com o Rafael, mas está tudo certo. Ele sai da audiência livre”, disse João Chiminazzo, advogado do goleiro, logo após a audiência na Vara do Trabalho.

Estima-se que Rafael tivesse pelo menos R$ 7 milhões a receber do Cruzeiro. O valor do acerto entre jogador e clube não foi divulgado. O que ficou estabelecido após acordo judicial foi que a Raposa iniciaria o pagamento dos salários atrasados a partir do segundo semestre do ano que vem.