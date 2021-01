Montando o elenco para disputar o Módulo I do Campeonato Mineiro, o Athletic, equipe de São João Del Rey, anunciou no início da semana um velho conhecido dos torcedores do Atlético como reforço. O goleiro Lee, de 32 anos, será o responsável por guardar a meta do alvinegro.

Campeão da Libertadores pelo Galo, em 2013, Lee pouco atuou pelo ex-clube; foram apenas três jogos. Terceiro reserva na épica campanha que findou na conquista da América, o goleiro chegou ao clube em 2011 e, depois de voltar de empréstimo ao Boa Esporte, não teve o vínculo renovado em 2014.

Com ele, o Athletic também anunciou o arqueiro Renan Pastre, de 23 anos. Revelado na base do Santos e com passagem nas categorias de base da Seleção, ele também já defendeu a URT.