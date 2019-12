A torcida cruzeirense encara a renúncia da diretoria de Wagner Pires de Sá como a solução para os problemas do clube, que está falido e rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. E neste processo faz pressão sobre o segundo vice, Ronaldo Granata, que aparece como a última barreira para que isso aconteça.

É bem provável que Granata até renuncie nesta quarta-feira (18), pois está programada uma entrevista coletiva dele e deve ser este o assunto tratado. Mas sua resistência em deixar a vice-presidência celeste está ligada diretamente ao futuro do clube.

No protesto da noite da última terça-feira (17), Ronaldo Granata foi um dos alvos da torcida, que pede a renúncia da diretoria cruzeirense No protesto da noite da última terça-feira (17), Ronaldo Granata foi um dos alvos da torcida, que pede a renúncia da diretoria cruzeirense

Nos bastidores é dado como certo um acordo para que as possíveis irregularidades cometidas por Wagner Pires de Sá, Fabiano de Oliveira Costa, Itair Machado e Sérgio Nonato, sejam jogadas para debaixo do tapete. Em troca, o mandatário maior renunciaria. E seguiria sua vida.

O quarteto só não conseguiria se safar das investigações das Polícias Federal e Civil e do Ministério Público de Minas Gerais, pois são investigados pelos três órgãos.

Os clubes de futebol têm legislação própria e o maior controle que podem sofrer é dos próprios conselhos deliberativos. Neste processo do Cruzeiro mesmo, comissões para se apurar as irregularidades foram formadas mais de uma vez e nunca tiveram um trabalho efetivo.

Fake News

“Isso é fake (jogar a sujeira para debaixo do tapete). Estamos primeiro equacionando. Não vamos encobrir irregularidades, mas não é momento de tratar disso. Os novos dirigentes que vão tratar disso. Eles já estão passando o bastão. Já é um ato de desprendimento (da atual diretoria)”, afirmou ao Hoje em Dia José Dalai Rocha, atual presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro.

O dirigente garante que um documento obrigando a apuração das denúncias não fará parte do processo de troca do poder do Cruzeiro, que terá a formação do Conselho Gestor por parte de Wagner de Pires de Sá, que depois renunciaria, sendo seguido pelos seus dois vices, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata.

Seriam ainda marcadas novas eleições, para o início do ano que vem, e só depois disso a mesa diretora do Conselho Deliberativo renunciaria.

“Temos empresários saindo da sua zona de conforto para dedicar seu tempo ao Cruzeiro. O momento é de transição. Será deles a decisão de se apurar as denúncias contra a atual diretoria”, garante Dalai Rocha.