Após rescindir o contrato com o Cruzeiro, o lateral-direito Raul Cáceres fechou com o América. Anunciado nessa quarta-feira (19), o paraguaio chega ao Coelho em um dos momentos mais importantes da história do clube, na disputa da Libertadores. E aproveitou a deixa para falar a respeito do fim de sua relação com a Raposa.

“Agora sou atleta do América, vou deixar a vida pelo time. Respeito muito o Cruzeiro, mas sou profissional. Estou aqui para exercer minha função e vou fazer de tudo para que minha estadia aqui seja a melhor possível”, disse Raul, que, pelos celestes, somou 60 confrontos e três gols.

Libertadores

O Alviverde enfrenta o Guaraní, do Paraguai, no dia 23 de fevereiro, em sua estreia na Libertadores. Para Cáceres, será necessário tomar todas as precauções possíveis diante de um time muito organizado.

“Conheço o treinador e os atletas. Vai ser um bom jogo fora de casa. Vamos tentar tirar uma diferença no primeiro duelo e, quando for lá (Assunção), fazer uma partida boa e garantir a classificação”, declarou.

Escolha

Indagado sobre o motivo de ter escolhido o América para atuar, Cáceres deu duas justificativas. “Primeiro, o desafio esportivo. Já conheço o América faz tempo, é um clube estruturado e sério e que vai jogar a Libertadores. Outro fator é que conheço e gosto muito da cidade. Quando tive a possibilidade de vir ao América, não tive dúvidas”, comentou.

Cáceres também deixou um recado para a torcida. “Nação Americana, confie em nós, estamos muito bem e nos preparando para todos os campeonatos Vamos deixar a vida para cumprir nossos objetivos para que todo mundo consiga comemorar”, afirmou.

Leia mais:

Campeonato Mineiro 2022: confira quem e quantas vezes já foi campeão do Estadual