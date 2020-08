A estreia do Cruzeiro com vitória na Série B do Campeonato Brasileiro teve a assinatura do experiente Jean. O volante marcou o segundo gol celeste no "apagar das luzes" contra o Botafogo-SP, aos 42 minutos do segundo tempo, e evitou um tropeço da Raposa em casa.

O gol marcado por Jean aconteceu em um momento crucial para o Cruzeiro, que empatava a partida perto do fim do confronto. Com a vitória, o time celeste, que iniciou sua jornada na Segunda Divisão com menos seis pontos por causa da dívida com o Al Wahda, na Fifa, diminuiu seu prejuízo por causa da punição administrativa da entidade que comanda o futebol no mundo.

“Um gol maravilhoso. Não só pelo gol em si, mas porque nos deu a vitória e diminuiu um pouco esse prejuízo (...) Agora são menos três pontos para a gente correr atrás. Nós queremos zerar essa pontuação o quanto antes para que a gente comece o quanto antes a somar pontos para buscar o nosso maior objetivo”, disse.

Agora a missão celeste será contra o Guarani, nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela segunda rodada da Série B. Caso vença, o time de Enderson Moreira vai ficar zerado na tabela e poderá fazer planos de pontuação, a partir de então.

Na visão de Jean a partida será complicada: “É um jogo difícil, principalmente por ser fora de casa, é ainda mais pegado. Temos que eliminar os pontos principais do Guarani e analisá-los para a gente buscar a saída de bola, achar os espaços para buscar o gol e alcançar a vitória. É um time bem montado, qualificado e a gente precisa prestar atenção e entrar com 100% de concentração porque qualquer erro pode ser fatal”, comentou.

Além da dificuldade por atuar fora de casa, o Cruzeiro terá que quebrar um longo tabu se quiser atingir seus objetivos. A última vitória da Raposa no Brinco de Ouro aconteceu em 2010.

De lá para cá as duas equipes se encontraram outras quatro vezes na casa do Bugre, com duas derrotas celestes e dois empates.