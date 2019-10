Sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro só depende das próprias forças ­– mais precisamente, de derrotar o Botafogo, às 21h30 desta quinta-feira, no Engenhão. Mas os resultados da quarta-feira, abrindo a 29ª rodada da competição, não ajudaram a complicada missão do Cruzeiro. Que perdeu uma posição na classificação com mais uma vitória do surpreendente CSA. O time alagoano bateu o Corinthians por 2 a 1 no Rei Pelé, com direito à torcida da rainha Marta.

E dois jogadores com passagem pelo futebol mineiro definiram a vitória que levou o Azulão aos 29 pontos: Apodi (ex-Cruzeiro) abriu o placar na primeira etapa. Jogando na terra natal, Pedrinho ainda empatou, mas o ex-atleticano Ricardo Bueno, de cabeça, aproveitou bem cobrança de escanteio de Celsinho para definir o placar.

No Castelão, o Ceará deu um passo importante na luta para se manter na elite ao vencer o igualmente ameaçado Fluminense, por 2 a 0. Bergson e Mateus Gonçalves definiram para o Vozão, muito superior no primeiro tempo, mas bastante pressionado no segundo. O resultado levou o time de Adílson Batista aos 33 pontos, quatro a mais do que o Tricolor, que entra hoje no Z-4 em caso de vitória celeste.

O outro time cearense na competição também fez sua parte, e fora de casa. Com gols do ex-americano Paulão (que abriu o placar numa bela bicicleta); Romarinho e Wellington Paulista; o Fortaleza bateu o lanterna Avaí por 3 a 1 (Vinícius Araújo descontou). Com isso, o time de Rogério Ceni chega aos 35 pontos, superando o Atlético pelo saldo de gols.