É possível e necessário fazer um elenco como o do Cruzeiro jogar ofensivamente e marcar mais gols. Talvez seja esse o melhor resumo de todas as críticas recebidas por Mano Menezes nos últimos meses de seu trabalho à frente da Raposa.

Não se pode dizer que os questionamentos sobre o setor ofensivo do Cruzeiro sob a batuta de Mano eram infundados. Nos oito últimos jogos sob o comando do treinador gaúcho, o Cruzeiro alcançou o incrível “feito” de não balançar as redes adversárias nenhuma vez.

Ao ser demitido do Cruzeiro, logo o nome de Mano começou a ser ventilado no Palmeiras e o anúncio oficial não demorou a acontecer. A fase vivida no Palestra belo-horizontino e a fama de retranqueiro foram combustíveis para que grande parte da torcida palmeirense criticasse a escolha do gaúcho, já que seu conterrâneo e sucessor Felipão era questionado em São Paulo por não fazer o pomposo elenco palmeirense não praticar um futebol ofensivo e vistoso.

No entanto, em apenas cinco jogos sob o comando de Mano Menezes, o Palmeiras marcou 13 gols, resultando numa excelente média de 2,6 gols por partida. Para se ter uma ideia da diferença de desempenho das duas equipes com o mesmo treinador, os mesmos 13 tentos foram marcados pelo Cruzeiro nas últimas 19 partidas de Mano à frente da Raposa.

Os desempenhos praticamente opostos suscitam questionamentos necessários, que podem explicar a fase vivida atualmente pela Raposa. Será que o elenco cruzeirense realmente estava no nível dos melhores do país, como era considerado no início da temporada? Ou os problemas financeiros e políticos são os principais motivos da queda de rendimento da equipe ao longo da temporada?

Confira a relação dos últimos jogos do Cruzeiro sob o comando de Mano Menezes

7/8 Cruzeiro 0 x 1 Internacional

4/8 Atlético 2 x 0 Cruzeiro

30/7 Cruzeiro 0 x 0 River Plate

27/7 Cruzeiro 0 x 2 Athletico

23/7 River Plate 0 x 0 Cruzeiro

20/7 Bahia 0 x 0 Cruzeiro

17/7 Atlético 2 x 0 Cruzeiro

14/7 Cruzeiro 0 x 0 Botafogo

11/7 Cruzeiro 3 x 0 Atlético

12/6 Fortaleza 2 x 1 Cruzeiro

8/6 Cruzeiro 0 x 0 Corinthians

5/6 Cruzeiro 2 x 2 Fluminense

2/6 São Paulo 1 x 1 Cruzeiro

26/5 Cruzeiro 1 x 2 Chapecoense

18/5 Fluminense 4 x 1 Cruzeiro

15/5 Fluminense 1 x 1 Cruzeiro

12/5 Internacional 3 x 1 Cruzeiro

8/5 Cruzeiro 1 x 2 Emelec

5/5 Cruzeiro 2 x 1 Goiás* de forma retroativa, nesta partida o Cruzeiro alcançou o 13º e 14º gol

Os jogos do Palmeiras sob o comando de Mano Menezes até marcar 13 gols

7/9 Goiás 1 x 2 Palmeiras

10/9 Palmeiras 3 x 0 Fluminense

14/9 Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro

22/9 Fortaleza 0 x 1 Palmeiras

26/9 Palmeiras 6 x 2 CSA

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata