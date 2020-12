Embora tenha tido alguns momentos positivos, como a conquista do Mineiro, o 2020 do Atlético não deixará tantas saudades. No primeiro semestre, o time acumulou fracassos na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No segundo, chegou a liderar o Brasileirão, mas hoje se vê cada vez mais longe da disputa do título, a ser definido em 2021. No último ano da Era Sérgio Sette Câmara, Jorge Sampaoli se mostra uma figura ambígua dentro do clube. Relembre aqui dez momentos da temporada alvinegra.

No último ano da Era Sette Câmara, Sampaoli conquista o Mineiro, exige um 'caminhão de reforços' e está em segundo lugar do Brasileiro com o Galo