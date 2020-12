O ano de 2020 certamente não deixará boas lembranças para o torcedor do Cruzeiro. Uma série de erros dentro e fora de campo fizeram com que a Raposa acumulasse fracassos esportivos e visse a volta à Série A - principal objetivo do ano - se tornasse missão quase impossível no restante da temporada.

Após um ano em que teve duas eleições, três mudanças no comando técnico e várias outras alterações no âmbito político e esportivo, a Raposa agora busca estabilidade para que no ano do centenário, o torcedor celeste tenha mais motivos para comemorar.

Relembre aqui dez momentos da temporada do Cruzeiro: