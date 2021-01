Neste domingo (31), às 17h, no Mineirão, o Atlético recebe o Fortaleza, clube que, historicamente, leva vantagem sobre o Galo. Em 11 partidas realizadas entre os dois times, o Tricolor de Aço acumula cinco vitórias, contra quatro do Alvinegro, havendo ainda dois empates.

Quando se contabilizam somente os confrontos válidos pelo Brasileirão, o Fortaleza também se mostra em ligeira superioridade, com quatro triunfos, um a mais que os mineiros. Dois empates completam esse histórico no Nacional.

O primeiro duelo envolvendo as equipes se deu no dia 12 de maio de 1974, no Mineirão, e os cearenses ganharam por 1 a 0.

O último embate, até agora, teve outro triunfo do Leão, por 2 a 1, em 7 de outubro de 2020, no Castelão, pela 14ª rodada da Série A. O Atlético atuou com um jogador a mais desde os 38 minutos do primeiro tempo, quando o volante Felipe acabou expulso.

Neste torneio, o Galo ocupa o quarto lugar, com 57 pontos, cinco a menos que o líder Internacional. Já o Fortaleza amarga a 17ª posição, com 35.