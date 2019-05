O departamento de futebol do Cruzeiro já se mobiliza para evitar que o momento ruim da equipe dentro de campo se agrave ainda mais. Para isso, segundo apurou o Hoje em Dia, logo que a delegação celeste chegou do Rio de Janeiro, no último domingo, houve uma reunião entre os dirigentes, o técnico Mano Menezes e o auxiliar Sidnei Lobo.

A derrota por 4 a 1 para o Fluminense pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro motivou esse encontro, ocorrido na Toca da Raposa II no fim da manhã do domingo.

O atual momento do time, que não vence há quatro jogos e sofreu 10 gols, marcando apenas quatro, fez com que fosse necessária uma conversa, tida como “normal” nesse momento de instabilidade.

Novo encontro

De folga nessa segunda-feira, a comissão técnica deve voltar a se reunir com membros da diretoria. Dessa vez com a presença dos atletas, que retomarão às atividades na tarde desta terça-feira, já que o treino na reapresentação do elenco está marcado para as 15h30.

A intenção é recolocar o time no eixo, já que o investimento foi alto para essa temporada e há a cobrança por resultados.

Teoria da conspiração

A crise pela qual o Cruzeiro passa fez com que varias teorias da conspiração fossem divulgadas pelas redes sociais, principalmente em mensagens difundidas pelo WhatsApp.

Um dos nomes citados foi o do meia Thiago Neves, atualmente na reserva de Rodriguinho. O que o Hoje em Dia apurou é que o meia não está satisfeito com sua condição atual e trabalha por mais oportunidades. Nada que seja anormal, pela qualidade e pela importância do jogador nas últimas temporadas.

E o próprio Thiago Neves, que admitiu uma pequena crise pelo momento do Cruzeiro, usou seu Instagram para diminuir o que ele chamou de “mentiras” que circulam nas redes sociais.

Veja o texto publicado pelo camisa 10 nos stories de seu Instagram.

“Eu entendo a revolta de vocês torcedores, vocês não estão acostumados com isso, com o time jogando mal, tomando gols bobos e perdendo. Estou indo para o meu terceiro ano no Cruzeiro e também não tinha passado por um momento ruim desses.

“Todo time passa por um momento de instabilidade e esse é o nosso momento de passar por isso, é ruim, sim, muito ruim, mas não é por isso que o grupo está rachado, não é por isso que os jogadores estão querendo derrubar o treinador. Isso não existe mais no futebol.

Todos sabemos que está muito ruim (a situação do time) e que temos que melhorar, todos. O que não precisamos é de mentira para querer atrapalhar o nosso ambiente. Que é e sempre será bom, precisamos de apoio. Nesses momentos é que mais precisamos de vocês (torcedores), porque quando está ganhando é fácil, é agora na dificuldade que precisamos de vocês. Vamos fazer uma boa semana e acabar com tudo isso (crise) no próximo jogo, se Deus quiser. Contamos com vocês para espantar essa pequena crise que estamos enfrentando. Um abraço a todos e boa semana."