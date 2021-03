A partir desta quarta-feira (17), todas as mais de 850 cidades de Minas Gerais entrarão na Onda Roxa de medidas restritivas devido à pandemia no novo coronavírus. Com isso, além do toque de recolher a partir das 20h, outras medidas para diminuir a circulação de pessoas serão aderidas por, no mínimo 15 dias. Mantidas até o momento, as competições esportivas também podem ter paralisadas.

Uma reunião entre o governo e a Federação Mineira de Futebol (FMF), marcada para a tarde desta terça-feira (16), definirá o rumo do Estadual. Para a Secretaria de Saúde de Minas (SES), todas as competições esportivas devem ser suspensas neste período. Contudo, a FMF tentará usar suas cartas para que isso não ocorra.

"Nós realmente consideramos incoerente a manutenção de qualquer tipo de jogo. Iremos discutir com as federações para achar alguma conclusão sobre isso. O jogo não é só a estada do jogador em campo e os riscos sanitários para isso. Vamos avaliar ao longo do dia sobre isso", destaca o secretário Fábio Baccheretti.

"A partir desta quarta-feira (17), todos as cidades mineiras passam a adotas as medidas mais restritivas de circulação. "A onda roxa é obrigatória. Todo município precisa, sim, aderir à recomendação. Dessa forma, o futebol não poderá funcionar, pela obviedade do momento e de hotéis não poderem funcionar", acrescenta.

