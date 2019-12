Pressionada pela torcida e agora pela mesa diretora do Conselho Deliberativo, pois o atual presidente do órgão, José Dalai Rocha, quer a renúncia coletiva de todos os eleitos nas últimas eleições do Cruzeiro, a diretoria do clube pode renunciar no início da próxima semana.

Dalai Rocha afirma a pessoas mais próximas que vai marcar nos próximos dias a reunião do Conselho Deliberativo para ser votado o afastamento de Wagner Pires de Sá e de seus dois vices eleitos, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata. E a votação dos conselheiros será aberta, portanto, com todo mundo sabendo se são favoráveis ou não à continuação do trabalho que colocou o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história.

A pressão da torcida sobre a diretoria cruzeirense é enorme, sendo o presidente Wagner Pires de Sá, chamado por Zezé Perrella de Rainha da Inglaterra, o principal alvo das manifestações

Esta reunião estava marcada inicialmente para 21 de outubro, num hotel da zona sul de belo Horizonte, pois o presidente do Conselho Deliberativo na época, Zezé Perrella, optou por fazer o encontro longe do salão nobre da sede do Barro Preto para evitar a pressão que aliados de Wagner Pires de Sá costumam fazer sobre conselheiros no local.

Mas o encontro acabou sendo cancelado, pois Perrella passou a trabalhar juntamente com Wagner Pires de Sá como gestor do futebol cruzeirense, substituindo Itair Machado, que foi tirado do cargo de vice-presidente de futebol.

Agora, não se tem ainda a informação de qual local poderá receber a reunião do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Mas ela só acontecerá se Pires de Sá, Lemos e Granata não renunciarem.

Justiça

Uma das alegações de Perrella para cancelar a reunião que votaria a cassação do trio foi de que os dois vices, que não estão envolvidos nas irregularidades que estão sendo investigadas pelas Polícias Federal e Civil e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), poderiam recorrer à Justiça e travar a vida cruzeirense.

Com a crise aumentando a cada dia, José Dalai Rocha pretende uma solução rápida para a questão, mesmo com este risco. A tentativa será por uma renúncia, nesta reunião que acontecerá no início da próxima semana. Caso o trio siga no comando do Cruzeiro, a reunião do Conselho Deliberativo será marcada.