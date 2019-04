Os conselheiros do Cruzeiro tinham importante compromisso marcado para esta quinta-feira, na sede social do clube, no Barro Preto, onde analisariam as contas da Raposa no período de 2018. No entanto, o presidente do Conselho Deliberativo celeste adiou o encontro para data ainda a ser definida.

O adiamento foi comunicado a todos os membros do Conselho cruzeirense nesta quarta-feira (24) por meio de mensagem enviada via e-mail. O comunicado informava o seguinte:

“Aos conselheiros do Cruzeiro Esporte Clubes. O presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella de Oliveira Costa, vem através desta cancelar a reunião ordinária do dia 25/04/2019 por motivos de força maior. Será remarcada outra reunião em uma data a ser definida. Atenciosamente, José Perrella de Oliveira Costa”, informava o comunicado.

Ainda não foi divulgada uma nova data para a apreciação do Balanço Patrimonial do Cruzeiro.

No começo do mês, os resultados contábeis do Cruzeiro referentes a 2018 foram divulgados aos conselheiros e o documento apresentava déficit de R$ 27 milhões. Em contrapartida, a receita do clube no mesmo período foi de R$ 363.247.150,00.

Segundo apurou o Hoje em Dia, os conselheiros poderiam aprovar as contas com ressalvas, como aconteceu na análise das contas de 2017.

Ainda sobre a reunião, por coincidência o adiamento aconteceu no mesmo dia em que o jornalista Jorge Nicola, em seu blog no portal Yahoo, divulgou os ganhos de alguns membros da diretoria cruzeirense no ano passado.