O presidente da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Paulo César Pedrosa, emitiu nesta segunda-feira (20) esclarecimentos para a reunião extraordinária que deliberará sobre a alienação da Campestre 2, no dia 3 de agosto, a partir das 18h, na sede social do Barro Preto.

O documento explica ponto a ponto como será discutida a possibilidade de venda do imóvel, hoje subutilizado, confirma que o encontro de conselheiros acontecerá de forma presencial, e garante que nove décimos dos presentes à reunião será o total necessário para aprovar a medida, chamada de "vital para o Cruzeiro".

"A alienação abrangerá simples compra e venda e será considerado no preço avaliações oficiais, elaboradas por profissionais habilitados a identificar o valor de mercado do imóvel em referência, incluindo seus custos, frutos e direitos (...) na forma estabelecida no artigo 20, VI, do Estatuto Social do Cruzeiro Esporte Clube, considera-se que o quórum de 9/10 é dos conselheiros presentes na reunião do Conselho Deliberativo", diz parte do documento.

Reunião presencial

O encontro dos conselheiros do Cruzeiro seguirá parâmetros de segurança sanitária por causa da pandemia da Covid-19. O documento emitido pelo presidente do Conselho afirma que a votação será em "ambiente aberto e ventilado", terá controle de presença para evitar aglomeração, higienização com exigência do uso de máscaras, cabine de sanitização e medição de temperatura dos presentes.

E que seguindo todos essas regras haverá antes da votação uma apresentação do presidente executivo do clube, Sérgio Santos Rodrigues.

"O presidente (do Cruzeiro) vai fazer em Power Point uma apresentação, claro que será debatido amplamente, discutido, isso é democracia. Eu sou, particularmente, amplamente, totalmente a favor da alienação, e acredito que vamos aprovar com mais de 90% dos presentes", disse o presidente do Conselho Paulo Pedrosa em entrevista ao Hoje em Dia.