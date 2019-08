Dirigentes do Barcelona viajaram à França nesta terça-feira (13) para tentar finalizar a contratação de Neymar, mas o acordo ainda não foi concretizado. As conversas vão continuar. A intenção dos representantes do time espanhol na reunião com o brasileiro Leonardo, diretor do Paris Saint-Germain, é avançar em uma troca envolvendo o atacante pelo meia Philippe Coutinho.



De acordo com a imprensa espanhola, a comitiva é formada pelo diretor esportivo Javier Bordas, o secretário-técnico Eric Abidal, ex-jogador do Barcelona, e o empresário brasileiro André Cury, que costuma representar o clube catalão em negociações.



A forma da possível troca é um dos temas da reunião. Além de enviar Philippe Coutinho, o Barcelona pode pagar uma quantia em dinheiro. Além disso, outros jogadores do clube catalão, como o português Nelson Semedo e até o croata Ivan Rakitic, podem ser envolvidos.



O clube francês ainda queria uma compensação no valor de 100 milhões euros (R$ 444 milhões), o que foi prontamente negado pelo Barcelona. Mas as conversas continuam. O clima, desta forma, seria de otimismo para o retorno de Neymar ao Camp Nou. O jornal "Sport" chega a dizer que o time espanhol pode chegar a um acordo com os parisienses "nas próximas horas".



O Barcelona já se reuniu com representantes de Philippe Coutinho em Paris para envolvê-lo diretamente na operação com o Paris Saint-Germain. O time espanhol estava negociando a ida do brasileiro ao Bayern de Munique, mas a proposta feita pelos alemães não agradou. A ideia de se transferir para Paris foi aos poucos sendo digerida pelo meia, que se mostrou resistente nas primeiras conversas. O zagueiro Thiago Silva tem sido um dos interlocutores dele no PSG.



A reunião foi uma espécie de contra-ataque do Barcelona depois de o Real Madrid ter mostrado interesse em Neymar. O time da capital espanhola teria oferecido o croata Luka Modrid, melhor do mundo pela Fifa em 2018, mais R$ 536 milhões. Nesta terça-feira, time catalão retomou a dianteira nas negociações.



Enquanto aguarda a definição de seu futuro, Neymar está em Portugal e registrou nas redes sociais a sua presença em um show da cantora Paula Fernandes. No final de semana, parte da torcida que foi acompanhar a estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês pediu a saída do jogador por meio de cânticos e faixas no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

