O primeiro dia de trabalho de Rodridgo Caetano começou movimentado. Apresentado ao elenco nesta quinta-feira (7), o novo diretor executivo do Atlético já começou a tratar de assuntos importantes referentes ao futuro do Alvinegro.

De acordo com informação recebida pelo Hoje em Dia, a primeira pauta discutida entre diretoria e o novo funcionário, foi em relação às categorias de base. Com isso, a expectativa é que a permanência ou saída do coordenador Júnior Chávare, seja definida ainda nesta semana.

Caso a cúpula atleticana decida pelo rompimento do trabalho de Chávare, o nome mais forte para substituí-lo é de Erasmo Damiani, ex-chefe das categorias de base da Seleção, na qual foi campeão olímpico, e que atualmente trabalha no Internacional, último clube de Rodrigo Caetano.

Encontro com Sampaoli

Apesar do primeiro contato com Sampaoli ter acontecido na Cidade do Galo, outra informação recebida pela reportagem foi de que, na tarde desta quinta-feira, haverá um encontro entre o diretor-executivo e o treinador num Haras, localizado em Nova Lima, na Região Metropolitana. Nele, estarão também membros do "colegiado", como Rubens Menin, por exemplo.