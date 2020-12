'Um jogo diferente'. É o que garante o meio-campista equatoriano Alan Franco para o embate deste sábado (12) contra o Athletico-PR. Entrevistado nesta sexta (11) na Cidade do Galo, o jogador relembrou a infelicidade do Galo no duelo do primeiro turno contra o Furacão.

Na ocasião, em 18 de novembro, o Atlético teve oito atletas diagnosticados com a Covid-19 (além dos três que defendiam as respectivas seleções), assim como o técnico Jorge Sampaoli e sua comissão. Leandro Zago, técnico da equipe de transição e Eder Aleixo, membro da comissão fixa, foram acionados e vários garotos da base também. Numa noite chuvosa no Mineirão, os paranaenses foram superiores e venceram por 2 a 0.

"Será uma partida muito importante. Temos que ganhar para seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O jogo será um pouco diferente daquele outro, pois teremos jogadores que não participaram do primeiro", destacou Franco.

Um dos diagnosticados com o novo coronavírus, enquanto servia a seleção do Equador nas Eliminatórias, o volante precisou permanecer em Quito durante duas semanas e, com isso, afastado das atividades físicas. Apesar de ter voltado aos treinos na semana passada, ele ainda vê o condicionamento aquém do ideal.

"A parte física ainda me falta ajustar um pouco mais. Estive muito tempo fora do campo, sem poder realizar trabalhos físicos", finalizou, ressaltando que, mesmo com tal limitação, está à disposição para ajudar o time durante o tempo necessário.