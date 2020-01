Um fato curioso despertou a atenção dos atleticanos nesta quinta-feira (23). O atacante Nahuel Bustos, que defende o Talleres e que, no momento, defende a Seleção Argentina no Pré-Olímpico, começou a seguir o Atlético em seu perfil no Instagram. Cabe lembrar que o alvinegro está no mercado em busca de reforços para o setor.

Assim que o assunto ganhou as redes, por meio da reportagem do Hoje em Dia, uma chuva de mensagens invadiu os comentários de uma das postagens do jovem atleta de 21 anos, considerado uma das principais joias do país hermano na atualidade.

Sem se manifestar, Nahuel percebeu o barulho causado por seguir o clube brasileiro, único inclusive em sua lista, e "desfez a amizade" na plataforma. Logo que perceberam que ele já não seguia mais o alvinegro, muitos torcedores começaram a crer que possa existir algo, de fato, nesta situação; outros, mais cautelosos e/ou pessimistas, enxergaram como se fosse apenas mais uma prova de que a atitude do ponta foi casual e sem motivo específico.

Como de praxe, o Atlético não comenta nenhum tipo de negociação até que o martelo seja batido. Valorizado no mercado, Nahuel desperta a atenção também dos dois gigantes argetinos, Boca e River. Por lá, inclusive, se fala que é o xodó do ex-craque Riquelme, atualmente ocupando cargo diretivo dos Xeneizes.

Contudo, onde há fumaça, há fogo. Conforme apurou o repórter Léo Gomide, da Band Minas, houve sim uma consulta dos brasileiros, mas baixa. Ele conversou com o presidente do atual clube da joia argentina.

Com passe valendo certa de 10 milhões de euros (R$ 46 milhões), o argentino esteve na mira do São Paulo em 2019. Pelas cifras, porém, o clube paulista acabou desistindo da contratação.O Talleres é dono de 80% dos direitos econômicos do atleta.