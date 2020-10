Revelado pelo Atlético em 2008 e com duas passagens pelo América, o meia Renan Oliveira ultrapassou recentemente a marca de 450 jogos como atleta profissional. Aos 30 anos, o itabirense pode, neste sábado (31), ser bicampeão nacional. Contudo, bem longe do Brasil.

Atualmente no Suduva, da Lituânia, Oliveira acumula 39 partidas pelo clube europeu e, nesta temporada, venceu 18 dos 22 jogos que disputou na Liga. Cotado para ser o camisa 10 do Galo em 2008, quando surgiu sobre grande expectativa, justamente no ano do centenário do alvinegro, Renan viveu altos e baixos no clube que o revelou.

A reportagem do Hoje em Dia conversou com o jogador e, num pingue-pongue, fez um Raio-X da carreira e de como o meia define alguns momentos até os dias atuais.

Surgimento no Atlético em 2008:

"Foi um momento muito complicado para o Atlético. O Galo recorria muito as jogadores da base e, pela necessidade da época, foram lançados muitos. Alguns conseguiram firmar naquele ano e outros não. Pra mim, em especial, foi um ano muito bom porque consegui aparecer pro cenário do futebol e tive boa apresentações".

Pelo Galo, você fez 112 partidas e marcou 27 gols. Por que não se tornou ídolo no clube? Acha que pelo momento, totalmente diferente de hoje?

"Sinceramente, eu acredito que deveria ter saído quando eu tive propostas. O futebol é muito dinâmico , resolvi ficar no Atlético e em seguida tive uma lesão séria no joelho. Acredito que isso tenha me atrapalhado um pouco no meu ano de firmação, que era 2009. Não me arrependo de nada que eu passei no futebol, mas às vezes precisamos escolher com a razão e não com o coração. A gente aprende isso com o tempo. Com certeza o momento hoje ajudaria muito mais, mas não acredito que tenha sido o problema".

Hoje, aos 30 anos, você chega a marca de 450 jogos na carreira. Qual o momento mais marcante?

"As conquistas geralmente são os momentos que mais marcam a carreira e, graças a Deus, pude viver alguns desses momentos. Mas a minha estreia no profissional e minha primeira convocação pra seleção sub 20 foram momentos que sempre serão guardados com carinho".

Você teve passagens por outros clubes brasileiros. Qual a mais significante?

"Tenho um carinho especial por praticamente todos que passei, mas no América e no Goiás tivemos grandes conquistas, então marcou mais pra mim".

E essa vida de morar no exterior, bem longe da família? Como tem sido pra vc? Considera como um momento final da carreira ou a aposentadoria ainda está longe?

"Hoje eu sinto no meu melhor momento no futebol; nunca me senti tão bem. Me preparei muito pra essa oportunidade, mudei alguns hábitos , principalmente alimentares, e isso está fazendo toda diferença. Espero jogar por muito tempo ainda.

Qual a diferença daquele moleque de 2008 para o Renan, pai, de 2020?

A experiência conta muito! Hoje me sinto muito mais maduro e preparado, tanto mentalmente quanto fisicamente. Não me importo muito com pressão hoje em dia. Coisa que me fazia sentir muito quando mais novo.

Ainda tem um grande sonho no futebol? Qual?

Quero jogar em um clube maior aqui na Europa e poder conquistar títulos, que é oque marca na carreira.

Currículo de Renan Oliveira:

2019 e 2020 - FK Sūduva/Lituânia

2019 - Botafogo/SP

2018 - CRB/AL

2017 e 2018 - América/MG

2016 - Náutico/PE

2015 - Avaí/SC

2014 - América/MG

2014 - Sport/PE

2014 - Atlético/MG

2012 a 2013 - Goiás/GO

2012 - Coritiba/PR

2010 a 2011 - Atlético/MG

2010 - Vitória/BA

2008 a 2010 - Atlético/MG

TÍTULOS

Campeonato Lituano - (FK Sūduva/Lituânia - 2019)

Copa da Lituânia (FK Sūduva/Lituânia - 2019)

Campeonato Brasileiro - Série B (América Mineiro - 2017)

Campeonato Pernambucano (Sport/PE - 2014)

Campeonato Goiano (Goiás/GO - 2013)

Campeonato Brasileiro Série B (Goiás/GO - 2012)

Campeonato Paranaense - Coritiba/PR - 2012)

Campeonato Mineiro (Atlético/MG - 2010)

Campeonato Sul-Americano Sub-20 (Seleção Brasileira - 2009)