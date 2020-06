Um ídolo do Atlético e do futebol brasileiro nos deixou nesta segunda-feira (15). O ex-atacante Marinho, revelado pelas categorias de base do alvinegro e que chegou à equipe principal em 1974, estava internado num hospital da capital mineira e não resistiu à infecção no pâncreas. Ele faleceu aos 63 anos.

Pelo Galo, Mário José dos Reis Emiliano fez 118 jogos e marcou 21 gols. Em 1985, pelo Bangu, ele foi considerado o "Bola de Ouro" do ano; prêmio este dado ao melhor atleta da temporada no país. Naquele ano, o alvirrubro carioca fez a final do Brasileirão contra o Coritiba. O ex-atacante também acumulou várias convocações para a Seleção Brasileira e defendeu o Botafogo.