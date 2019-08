Horas após herdar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, o time brasileiro do revezamento 4x100 metros misto admitiu a surpresa pelo resultado, após a desclassificação da equipe dos Estados Unidos. Guilherme Guido, João Gomes Júnior, Larissa de Oliveira e Joana Diamante acabaram subindo ao lugar mais alto do pódio, mesmo após terminarem em segundo lugar na final.



"Foi uma surpresa, ficamos sabendo na sala de premiação. Começou um burburinho do pessoal da Argentina, falando sobre um movimento irregular do nado de peito. Mas ficamos tranquilos, sem acreditar muito, até tudo ser oficializado. Aí veio a emoção total de ir para o lugar mais alto do pódio", comentou Guido.



A equipe dos EUA perdeu seu resultado no revezamento misto por causa de uma "golfinhada" de Cody Miller no nado peito. Ele havia sido o segundo a cair na água no time americano, que ainda pode tentar recorrer da decisão dos árbitros.



Feliz pelo resultado final da prova, Larissa de Oliveira também comemorou feito individual. Ela se tornou a brasileira com mais pódios na história do Pan, se igualando a Joanna Maranhão e Tatiana Lemos, todas com oito medalhas. Somente na noite de quinta, foram duas para Larissa, que pode obter sua sexta apenas em Lima na noite desta sexta-feira.



"Acabei de ficar sabendo disso. Eu me sinto honrada de chegar ao patamar delas. Apesar de ser o meu segundo Pan, hoje conquistei a minha primeira medalha em uma prova individual e esse ouro no revezamento. É muito gratificante", comentou Larissa, que vai disputar ainda o 4x200m livre feminino.

