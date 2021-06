A vinda de Rhodolfo (ex-São Paulo, Flamengo e Coritiba) para a Toca da Raposa confirma a preocupação de Mozart com uma defesa que apresentou uma melhora considerável no decorrer da Série B do Brasileiro, mas que coleciona erros individuais e expulsões desde o início do ciclo do treinador no Cruzeiro. E ratifica a necessidade de contar com um atleta mais experiente em um setor (zaga) com média de idade de apenas 23,8 anos.

Sistema defensivo

Nas duas primeiras rodadas da competição, ainda sob o comando de Felipe Conceição, o Cruzeiro sofreu sete gols, média de 3,5 por jogo. Nos quatro duelos seguintes, já com Mozart à frente do time, o sistema defensivo celeste foi vazado quatro vezes, ou seja, um tento por confronto. Uma melhora para lá de significativa.

Mesmo assim, zagueiros da equipe vêm apresentando falhas individuais. No empate por 1 a 1 com o Goiás, Joseph, que estava atuando como lateral-direito, anotou um gol contra de forma bisonha.

Já os jovens Weverton e Paulo foram expulsos nos duelos com Operário-PR (derrota por 2 a 1) e Vasco (vitória por 2 a 1), respectivamente. Embora possuam qualidade, ainda demonstram imaturidade.

Experiência

A questão da experiência é um dos fatores que fizeram a Raposa olhar com bons olhos para o ex-defensor do Coritiba. Com 34 anos de idade, ele chega para ser o zagueiro mais velho do elenco celeste; o que faria a média de idade do setor subir de 23,8 para 25,5.

Atualmente, a plantel conta para a zaga com Brock (30 anos), Weverton (18), Ramon (26), Paulo (19) e Joseph (26).